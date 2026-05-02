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长沙湾卡舖玻璃门及招牌遭连环砸毁 犯案动机待查

突发
更新时间：05:04 2026-05-02 HKT
发布时间：05:04 2026-05-02 HKT

长沙湾发生刑事毁坏案。今日（2日）凌晨零时许，警方接获青山道天悦广场一名30岁姓陆店铺负责人报案，指其经营的卡舖遭人蓄意破坏。

两间相连分店遇袭 玻璃碎落一地

事发现场位于天悦广场一楼。据悉，涉事卡舖共有两间相连的分店。案发时，分店刚关门约半小时，而同层其他卡舖仍在中营业。有玩家透露，当时突然听到异响，随即目睹有人打破该卡舖的玻璃门及招牌，歹徒得手后迅速逃离现场。

警员接报到场后，发现舖位地面遗下大量玻璃碎片，并检获硬物带走调查。事件中卡舖玻璃门及橱窗玻璃严重毁坏，但经初步点算后，确认店内并无财物损失。数名男子事后在场清理大片玻璃碎，惟拒绝回应案件。

曾售 80 万极品卡 警方追查犯案动机

据了解，涉事卡舖于官网上售卖大量热门游戏卡，包括 Pokémon 卡及海贼王游戏卡。其中最昂贵的一套「BGS 10 Mario & Luigi Pikachu Set」售价高达 80 万元。

消息指，涉事店舖由同一东主经营，职员昨晚（1日）11 时许才收工离去，歹徒随即抵达犯案，警方初步怀疑事件涉及寻仇。目前案件列作「刑事毁坏」处理，已交由深水埗警区刑事调查队第九队跟进，正全力追查歹徒的犯案动机及下落。

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