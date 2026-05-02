旺角惊现两男簷篷及招牌顶「行钢线」爬入屋 市民目击拍片猜测动机

网上昨日（1日）疯传一段约一分半钟的影片，直击两名男子在光天化日下，于旺角上海街 628 号外墙上演「蜘蛛侠」一幕。两人危站在低层簷篷，一前一后沿著簷篷及地舖上方黄色招牌的窄边行走，动作如同「行钢线」，险象环生，完全无视地面熙来攘往的途人。

影片显示，其中一名戴鸭舌帽、手挽一黑一白环保袋的男子，一度蹲在外墙冷气分体机旁，两人期间不时东张西望，怀疑在观察四周环境。两人随后动作利落地纵身爬进单位窗户，消失于视线范围内。与此同时，另一名白衣男子在邻近大厦天台探头俯瞰楼下情况，相信是职员收到举报，前来了解情况。

影片末段传出目击者的声音，有男子指「佢偷嘢呀，偷嘢」，另有女子附和。网民对此议论纷纷，有人猜测是「差人踢窦」导致住客爬窗逃走，亦有人以反话语气指是「冷气维修员」及「忘记带锁匙的住客」。