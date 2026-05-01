警破柴湾工厦单位检1350万元私烟 料重新包装转运海外图利 5男女被捕

水警总区重案组人员根据线报及经深入调查后，4月30日上午在港岛区展开反走私行动，捣破一个怀疑与海上走私有关的私烟储存及分销仓库。行动中，人员突击搜查柴湾一工厦单位，并在该单位内检获约270万支怀疑未完税香烟，市值约1350万元，应课税总值约893万元。单位内2名本地男子、3名非华裔男子及2名非华裔女子，年龄介乎27至66岁，涉嫌「管有或处理应课税品条例适用的货品」被捕；该5名非华裔男女亦涉嫌「违反逗留条件」被捕。人员亦在行动中检获一部货车，相信被用作储存及分销走私香烟。



警方调查显示，该批私烟经水路走私入港后，被转运至工业大厦储存，再由犯罪集团重新包装成一般货物分销。人员亦发现部分私烟贴有寄往海外的邮递标签，怀疑该集团可能将私烟转运其他至高烟税地区图利。所有被捕人现正被扣留调查，案件由水警总区重案组第二队跟进调查。