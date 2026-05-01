西环打卡胜地36岁男连环非礼两女 热心游客拍摄罪证截停对质 警查天眼拘人

西环热门打卡景点惊现色狼！一名36岁本地男子涉嫌在科士街及爹核士街交界，连续非礼两名女子。整个犯案过程被一名机警的台湾女游客目睹，她经追拍成功拍下男子再度犯案铁证后当街对质，令男子狼狈求饶。警方接报后调查，翻看「锐眼」在内大量闭路电视片段，昨日（4月30日）成功将男子缉拿归案。

警方表示，于4月26日接获报案，指两名年约20至30岁女子，在西环打卡胜地科士街及爹核士街交界户外位置，怀疑被一名陌生男子非礼。案件交由西区警区刑事调查队第六队跟进。西区警区刑事部人员经深入调查及翻查包括大量「锐眼」计划下安装的闭路电视片段后，昨日（4月30日）在黄大仙区拘捕一名36岁姓丘本地男子，涉嫌非礼。目前，被捕人正被保释候查，须于五月下旬向警方报到。

一名热心台湾女游客目击整起事发经过，并拍摄片段上载至社交平台，引起关注。该名女游客表示，最初目睹涉案男子非礼一名女子，但当时没有拍摄到过程，因此决定跟踪录影涉案男子，「全程胆战心惊的跟踪」，最终竟拍到男子再次犯案过程。

据热心女游客的片段显示，当时行人路熙来攘往，其中一名受害女性身处行人路边，目光望向前方一间热门咖啡室，相信准备与「Hong Kong」字眼的网红招牌打卡留念，未有留意到身后情况。突然，身穿蓝衫的涉案男子从后靠近，用手扫向受害女性臀部，得手随即逃离。

目击者决定报案求助，其后相信是本港警方人员与她联络。Threads：qy930320

然而，这次蓝衫男未料到「黄雀在后」，拍摄片段的热心女游客随即上前截停，当街质问蓝衫男「你为什么摸人家屁股」，蓝衫男状甚狼狈，不断说「对不起对不起」、「不好意思」，并不断避开及试图遮掩女游客的镜头，其后片段就此完结。女游客形容对方是「变态惯犯」，事后已将片段交给本港警方跟进，呼吁一众女性出外游玩要保护好自己。

警方重申，猥亵侵犯属严重罪行，根据香港法例第200章《刑事罪行条例》，一经定罪，最高可判处监禁十年。警方强调，对此类案件高度重视，定必全力追查，将涉案人士缉拿归案。警方亦呼吁市民，如不幸遭受非礼，或目睹相关案件，应立即举报，以便警方尽早将犯案者绳之于法。

现场为科士街及爹核士街交界，是热门打卡景点。资料图片