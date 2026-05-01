身藏140万元海洛英砖 海关拘35岁大马抵港男

一名35岁男旅客今日（5月1日）从马来西亚吉隆坡飞抵本港。香港海关人员清关时，在其身上检获约2.3公斤、价值约140万元的怀疑海洛英，并在其行李内检获157支未完税香烟，遂把他拘捕。

该名被捕人士已被控一项贩运危险药物罪、一项管有应课税品罪及一项未有向海关人员申报管有应课税品罪。案件将于明日（5月2日）在西九龙裁判法院提堂。

案件将于明日（5月2日）在西九龙裁判法院提堂。资料图片

海关会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

海关会继续根据风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动。