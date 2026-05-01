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宏福苑执拾｜第12日130户上楼 疑遗失财物3宗料焚毁4宗无搜掠痕迹

突发
更新时间：21:21 2026-05-01 HKT
发布时间：21:21 2026-05-01 HKT

​今日（5月1日）是大埔宏福苑居民分批上楼的第12日，开放的是宏泰阁中层的5个楼层及宏建阁高层的11个楼层。上楼秩序良好，运作大致畅顺。透过「一户一社工」登记及实际有出现上楼的户数是130户511人。

相关部门合组的综合询问处，今日收到7宗居民求警协助个案和2宗市民身体不适的求助个案，以及1宗个案需要寻求心理辅导服务。该7宗求警协助，涉及居民怀疑遗失包括饰物、现金和金饰等财物。警方即时派员协助搜查，就其中3宗个案所涉及的单位损毁比较严重，经调查后，居民相信财物可能已被焚毁；而余下4宗的单位并无被搜掠痕迹，而居民亦未能提供财物的详细资料。

相关报道：宏福苑执拾︱宏建阁居民指单位无损 房间厨房柜门全被打开 「一定有人摷过」

卓永兴再到场视察

政务司副司长卓永兴今日到大埔广福社区会堂视察，与负责登记中心运作的民政事务总署同事及地区服务及关爱队伍义工交流，听取他们连日来的工作情况。卓永兴多谢民政事务总署同事和关爱队的付出，不论是安排场地或物资，以及协助居民搬运物品的工作，都做得很好，给予居民实实在在的帮忙，展现「民政帮到你」的精神。卓永兴勉励同事及关爱队义工继续努力，全力协助上楼居民。

今日上楼住户进出大厦的平均时间是2小时26分钟，最短的是17分钟，最长的是3小时56分钟，约70%的居民逗留时间少于三小时，约27%的居民逗留时间少于两小时，约6%的居民逗留时间少于一小时。今日总共有83户160人上落大厦不止一次，其中：52户113人多走一次；24户37人多走两次；6户8人多走三次；以及1户2人多走五次。

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