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何文田皇冠阁单位起火 男子堕楼亡 据悉火警原因有可疑

突发
更新时间：20:50 2026-05-01 HKT
发布时间：19:33 2026-05-01 HKT

今日（1日）晚上近7时，警方接获多人报案，指何文田界限街122至124号皇冠阁一单位起火冒烟，约20名居民需要疏散。消防接报到场，出动一条喉及一队烟帽队灌救，其间亦出动一条钢梯协助救援。

火警期间，救援人员在停车场位置发现一名40多岁男子从起火单位堕下，奄奄一息，救护车将他送往广华医院，可惜最终抢救无效不治。据了解，人员经初步调查后认为火警原因有可疑，交由九龙城警区刑事调查队跟进。

另有老妇吸入浓烟不适

火警于晚上7时29分被救熄，火警中另有一名80多岁老妇吸入浓烟不适，同送院治理。消息指，现场大厦一梯一伙，起火单位约1500呎，事后断水断电。初步相信单位厨房最先起火，内有助燃剂痕迹及多个火头，有探员进入大厦调查案发原因。

救火期间，界限街(往九龙城方向)近金巴伦道的部份行车线封闭，驾驶人士只可使用余下行车线行车，交通繁忙。  

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