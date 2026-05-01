日本夫妇游港住重庆大厦疑一氧化碳中毒 闻烂洋葱味急逃命：最危险经历

一对来港旅游的日本夫妇近日在社交平台X发帖，表示入住尖沙咀重庆大厦一间平价宾馆期间，房内突传出强烈「烂洋葱味」，两人随后严重头痛，随即转酒店及往律敦治医院求医，经诊断怀疑为一氧化碳中毒。事主形容这次经历是多次旅行以来「最危险经历」，引发不少网民热议。

综合事主在社交平台X的个人专页帖文，以及事后接受日本传媒访问的内容，可得知事主是最近一星期与妻子一同来港旅游，入住重庆大厦一间宾馆。他们预订时曾要求「城市景观房」，但实际入住时，房间不但狭窄，而且房内窗户是通向大厦天井，打开时会有臭味传出及苍蝇飞入房间。不过考虑到宾馆价钱便宜，两夫妇便照旧入住。

他们原定居住上述宾馆6日，然而在旅程第4日，即上周六（4月25日）早上，房间开始传出一阵烂洋葱味。两人其后外出游玩，到夜晚返回房间仍闻到这阵异味。他们曾向宾馆投诉，宾馆声称异味源自下水道，强调会清洁。至周日（4月26日）早上两夫妇开始头痛，难以忍受下当即决定转住港岛一间酒店。然而之后两夫妇越来越难受，因而当晚决定到律敦治医院求医。

周一（4月27日）中午，事主在X发帖，表示经诊断后怀疑为一氧化碳中毒。报道指夫妇二人接受治理后病情纾缓，因而拒绝留院，返回酒店休息，其后两人再也没有不适症状。帖文流传后引起热烈讨论，有不少香港网民留言，希望事主尽快康复之余，亦指出重庆大厦环境复杂，建议旅客可免则免。事主其后亦再发帖报平安，感谢网民关心，并形容这是他多次出国以来「最危险经历」，强调日后会慎选住宿。