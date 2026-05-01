网红的士司机马鞍山绕道狂飙 时速160公里左穿右插 遇放蛇警断正

一名经常在社交平台上载多段影片的的士司机涉嫌危险驾驶，今日（1日）被乔装游客的探员拘捕，指他在西贡东坝前往香园围口岸的途中，不断在狭窄及繁忙路段左穿右插，时速一度高达约160公里。据了解，被捕的的士司机为一名网红，活跃于西贡区一带。今日他驾驶的士由西贡东坝到香园围口岸，距离约42公里，惟他用30分钟便抵达，其中驶至马鞍山绕道时，车速更高达约160公里，惟此公路车速限制为每小时80公里。

针对五一黄金周的士司机的违法行为，警方展开代号为「驹始」的执法行动。经深入情报分析，警方以「滥收车资」、「没有展示的士计程表指示器」、「没有展示的士司机证于证件架上」及「危险驾驶」等罪，拘捕3名本地男子，年龄介乎31至66岁，所有涉案的士已被扣留作进一步检验。

狭窄路段左穿右插 时速高达160公里

东九龙总区交通部人员于昨日（4月30日）及今日（5月1日）于西贡郊野公园一带进行代号「驹始」的执法行动。根据深入情报收集及分析，警方得知一名驾驶新界的士的31岁本地男司机活跃于西贡区一带，经常在网络发布他涉嫌「危险驾驶的片段。警方今日派员乔装游客在西贡东坝成功登上目标车辆，并运用隐形战车以作搜证，其间司机在狭窄及繁忙路段左穿右插，时速更一度高达约160公里，其后人员于香园围口岸截停该的士，并以涉嫌「危险驾驶」拘捕该名31岁司机。他已获准保释候查，须于五月下旬向警方报到。至于涉事的士亦涉嫌非法改装，已被扣留检验。

据了解，西贡东坝到香园围口岸的距离约42公里，惟司机不用30分钟便抵达，驶经主要干道时便「狂踩」，其中驶至马鞍山绕道时，车速更高达约160公里，惟此公路车速限制为每小时80公里。

另外，警员昨日亦派员乔装为游客，并设置策略性路障，成功拘捕2名男子，年龄介乎43至66岁。他们涉嫌「滥收车资」、「没有展示的士司机证于证件架上」及「没有展示的士计程表指示器」。其中一宗案件由东坝前往乌溪沙站，涉案路程的一般车资约为港币200元，惟司机索价高达540元，即超出两倍。另一宗案件则由东坝前往大学站，最终司机未有按计程表收费，最终收取约300元，较一般车资高港币80元。另外，有一辆市区的士「冚旗」停泊在的士站头位，经调查后，警方最终以涉嫌「违反在的士站的行为」被票控，而其中一辆的士因有残缺，亦被拖走作检验。

警方强调马路并非赛道，亦不是游乐场，不负责任的危险驾驶行为，尤其作为公共服务车辆，不单止对司机自己构成危险，更会对无辜的乘客及其他道路使用者造成生命危险。警方呼吁司机切勿仿效危险驾驶的行为，并且会继续严厉打击的士业界的害群之马，以收阻吓之效。

警方缤指今年农历新年期间拘捕的8名司机涉嫌「滥收车资」，其中7名已经在观塘裁判法院定罪。市民如果怀疑有的士司机涉及危险驾驶、拒载、滥收车资等违法行为，可记低司机姓名、车牌号码、时间及地点等资料，并向警方举报。