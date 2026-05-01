铜锣湾恒生银行持刀匪递纸条图劫10万败走被捕 涉企图行劫明日提堂

铜锣湾怡和街一恒生银行分行，昨日（4月30日）下午4时许发生持刀劫匪企图打劫案件。匪徒闯入银行，向职员递纸条要求10万元，并称身上有刀，职员随即按警钟并报警求助，匪徒见事败逃遁。未几警员赶至，在怡和街及渣甸街交界，截获一名身上藏刀60岁姓周男子。经调查后，周男已被暂控一项「企图行劫」罪，案件将于明日（5月2日）上午在观塘裁判法院提堂。

据悉，被捕姓周本地男子，报称无业。警员在疑犯身上搜获作案用纸条及两把刀。其中一把刀还未拆包装，收据显示是昨日购买。湾仔警区重案组跟进案件。

恒生则表示，昨午铜锣湾怡和街分行发生企图行劫事件，涉事人士已即时逃离现场。事件中无人受伤，亦无任何金钱损失。银行职员已即时报警处理，并全力配合警方调查。