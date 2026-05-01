珍惜生命｜天瑞邨34岁男子厨房上吊 留遗书当场气绝
更新时间：08:03 2026-05-01 HKT
发布时间：08:03 2026-05-01 HKT
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天水围发生自杀案。今日（1日）凌晨零时许，天瑞邨瑞胜楼一名34岁姓苏男子，被家人发现于单位厨房内上吊，家人大惊随即报警求助。
消防员接报赶至现场将事主解下，经救护员检查后，证实他已气绝身亡。警员在现场展开调查，相信死者以尼龙绳及充电线上吊，并于单位内捡获遗书。警方正调查其轻生原因，死因有待验尸后进一步确定。
防止自杀热线
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
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