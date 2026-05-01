Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜天瑞邨34岁男子厨房上吊 留遗书当场气绝

突发
更新时间：08:03 2026-05-01 HKT
发布时间：08:03 2026-05-01 HKT

天水围发生自杀案。今日（1日）凌晨零时许，天瑞邨瑞胜楼一名34岁姓苏男子，被家人发现于单位厨房内上吊，家人大惊随即报警求助。

消防员接报赶至现场将事主解下，经救护员检查后，证实他已气绝身亡。警员在现场展开调查，相信死者以尼龙绳及充电线上吊，并于单位内捡获遗书。警方正调查其轻生原因，死因有待验尸后进一步确定。

 

防止自杀热线

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
13小时前
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法 「距离深圳越远 抗跌力越高」
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法「距离深圳越远 抗跌力越高」
楼市动向
3小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
22小时前
五一黄金周｜收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
五一黄金周｜市民收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
突发
13小时前
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
即时国际
9分钟前
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
2026-04-30 09:00 HKT
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
19小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
23小时前
滕丽名捍卫12年婚姻乜都试  大爆风水命理御夫术：佢走唔甩  总监老公曾被指刻薄员工
滕丽名捍卫12年婚姻乜都试  大爆风水命理御夫术：佢走唔甩  总监老公曾被指刻薄员工
影视圈
23小时前