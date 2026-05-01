北角刑毁男逃捕 强登货车扣安全带拒落车 司机惊呼匪夷所思

北角昨日（30日）下午发生一宗「拦途截车」事件。一名在商业中心捣乱的男子，为逃避警方追捕，竟然在街头强行登上路边一辆正在下货的货车，更气定神闲地扣上安全带拒绝离开。货车司机报警求助，警员到场将该名男子制服拘捕，揭发他与早前一宗刑事毁坏案有关。

刑毁商业中心门后逃逸 两街口外「拦车」匿藏

事发于昨日下午4时06分，警方接获北角电气道169号一栋商业中心的保安员报案，指一名25岁非华裔男子在中心内因故与保安发生激烈口角。期间该名男子情绪激动，出脚狠踢中心的玻璃门，导致设施受损后随即逃离现场。

涉事司机事后将该名怪男强登货车的照片上载至社交平台。从相片可见，涉案男子右臂有纹身，面对司机镜头时显得刻意躲避。网上图片

正当警方在附近一带搜捕之际，涉案男子逃至约两个街口外的威非老道，发现一辆货车正停在路边下货。他见机不可失，竟在大庭广众之下，趁司机不察迅速登上货车乘客位，甚至纯熟地扣上安全带，意图将货车当作避难所。

司机惊见「乘客」报警 警员威非老道当场拘捕

货车司机下货完毕上车时，赫然发现一名陌生男子坐在身旁，双方发生僵持。尽管司机多次要求对方下车，该名男子仍无动于衷，司机无奈下只好报警。警员接报赶至威非老道8号对开，发现车上的男子正是早前在电气道刑毁案中在逃的嫌疑人，随即以涉嫌「刑事毁坏」罪名将其拘捕。

社交平台述奇遇 提醒同业锁好车门

涉事司机事后将该名怪男强登货车的照片上载至社交平台。从相片可见，涉案男子右臂有纹身，面对司机镜头时显得刻意躲避。司机在贴文中形容事件「匪夷所思」，指自己只是如常下货，没想到会遇上「陌生乘客」强行入座，并留言提醒同行：「各位真系要小心，祝各位安好」，呼吁上落货时亦要留意车门状况。