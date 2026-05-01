港铁观塘站弃置手机自燃冒烟 职员快手扑熄

周四（30日）下午4时许，港铁观塘站发生手机冒烟意外。警方于下午4时39分接获报案，指车站大堂一个垃圾桶附近有一部手机突然冒烟。消防接报赶至现场时，火势已由港铁职员迅速扑熄。

职员临危不乱 乘客路经掩鼻

据网上流传的影片显示，涉事手机当时被放置在大堂靠窗位置、一块广告牌后方的地面，正冒出阵阵白烟，疑由乘客遗下。现场两名男职员迅速采取行动，其中一人蹲下并拉出灭火筒的安全锁针，另一名男同事则在旁协助。当锁针拉开后，职员立即捧起灭火筒对准手机喷洒，现场一度扬起大量粉末白雾。

事发时观塘站内有不少乘客经过，部分人见状用手掩鼻避开粉尘，但整体表现镇定，未有出现恐慌混乱。



港铁：运作维持正常 无人受伤

港铁在回应传媒查询时证实，下午约4时接获乘客通知，指大堂地面有一部冒烟的手提电话。职员随即按程序处理，利用灭火筒将烟火扑熄，并通报消防及执法部门。事件中无人受伤，车站运作在处理期间维持正常。