珍惜生命｜健康邨财困男子留遗书梯间自缢 送院抢救不治

周四（30日）晚上7时06分，健康村白杨楼一名保安员向执法部门报案，指在楼宇梯间发现一名男子以尼龙绳上吊。

消防员接报赶至现场将事主解下，当时他已陷入昏迷，随即被送往律敦治医院抢救，惜最终证实不治。警员在现场展开调查，证实死者为48岁姓黄男子。

据悉，警方在现场捡获遗书，相信死者因受财政问题困扰而轻生，死因仍有待验尸后进一步确定。

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