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珍惜生命｜健康邨财困男子留遗书梯间自缢 送院抢救不治

突发
更新时间：00:57 2026-05-01 HKT
发布时间：00:57 2026-05-01 HKT

周四（30日）晚上7时06分，健康村白杨楼一名保安员向执法部门报案，指在楼宇梯间发现一名男子以尼龙绳上吊。

消防员接报赶至现场将事主解下，当时他已陷入昏迷，随即被送往律敦治医院抢救，惜最终证实不治。警员在现场展开调查，证实死者为48岁姓黄男子。

据悉，警方在现场捡获遗书，相信死者因受财政问题困扰而轻生，死因仍有待验尸后进一步确定。

 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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