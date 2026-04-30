五一黄金周｜警方假期前夕放蛇打击西贡黑的 两司机涉收贵两倍被捕

东九龙总区交通部今日（4月30日）在西贡一带进行代号「驹始」的行动，于五一黄金周假期前夕，打击的士滥收车资等违法行为。行动中，警方派员乔装乘客，拘捕两名本地男司机（43及66岁），疑涉车资收贵两倍；另有两司机涉冚旗及停泊站内最前位置，被警方检控。

警方指，两名司机分别涉嫌「滥收车资」、「没有展示的士司机证于证件架上」及「没有展示的士计程表指示器」被捕。初步调查显示，他们未有按计程表收费，最终收取分别约300元及540元，较原定车资高出约两倍。所有涉案的士已被扣留作进一步检验。

警方拖走多部涉案的士。

另外，人员发现两辆市区的士于的士站内挂上「暂停载客」牌（冚旗）及停泊在站内最前位置，经调查后，两名分别50及32岁的涉案的士司机因「违反在的士站的行为」被票控，而其中一辆的士因有残缺，亦被拖走作检验。

警方强调，高度重视的士滥收车资案件，今年2月农历新年期间，在东坝的相关执法行动中，有7名被捕司机已被定罪，各被判罚款3000至6000元，并在的士违例记分制度下被扣10分。根据香港法例，滥收车资一经定罪，首次定罪最高可被判入狱六个月及罚款一万元。警方强调会继续果断执法，打击相关的士违法行为，以保障市民及旅客的权益，维护香港的国际形象。各驾驶人士切勿以身试法。