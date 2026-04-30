Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五一黄金周｜警方假期前夕放蛇打击西贡黑的 两司机涉收贵两倍被捕

突发
更新时间：23:08 2026-04-30 HKT
发布时间：23:08 2026-04-30 HKT

东九龙总区交通部今日（4月30日）在西贡一带进行代号「驹始」的行动，于五一黄金周假期前夕，打击的士滥收车资等违法行为。行动中，警方派员乔装乘客，拘捕两名本地男司机（43及66岁），疑涉车资收贵两倍；另有两司机涉冚旗及停泊站内最前位置，被警方检控。

警方指，两名司机分别涉嫌「滥收车资」、「没有展示的士司机证于证件架上」及「没有展示的士计程表指示器」被捕。初步调查显示，他们未有按计程表收费，最终收取分别约300元及540元，较原定车资高出约两倍。所有涉案的士已被扣留作进一步检验。

警方拖走多部涉案的士。
警方拖走多部涉案的士。

另外，人员发现两辆市区的士于的士站内挂上「暂停载客」牌（冚旗）及停泊在站内最前位置，经调查后，两名分别50及32岁的涉案的士司机因「违反在的士站的行为」被票控，而其中一辆的士因有残缺，亦被拖走作检验。

警方强调，高度重视的士滥收车资案件，今年2月农历新年期间，在东坝的相关执法行动中，有7名被捕司机已被定罪，各被判罚款3000至6000元，并在的士违例记分制度下被扣10分。根据香港法例，滥收车资一经定罪，首次定罪最高可被判入狱六个月及罚款一万元。警方强调会继续果断执法，打击相关的士违法行为，以保障市民及旅客的权益，维护香港的国际形象。各驾驶人士切勿以身试法。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人带长者北上深圳一日游求救 「保姆级」行程震撼登场 网民惊讶：点「打卡呃Like」都谂埋｜Juicy叮
港人带长者北上深圳一日游求救 「保姆级」行程震撼登场 网民惊讶：点「打卡呃Like」都谂埋｜Juicy叮
时事热话
7小时前
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
15小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
姜涛中一辍学｜人气王「摆乌龙」唔止读到中一？MIRROR学历起底  Edan吕爵安荣封学霸担当
姜涛中一辍学｜人气王「摆乌龙」唔止读到中一？MIRROR学历起底  Edan吕爵安荣封学霸担当
影视圈
7小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
13小时前
湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜
湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜
饮食
12小时前
五一黄金周｜收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
五一黄金周｜市民收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
突发
4小时前
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
10小时前
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
14小时前
姜涛27岁生日后援会续办「电车免费日」 林宝坚尼护航「姜涛号」 姜糖明言担心偶像情绪
02:16
姜涛27岁生日后援会续办「电车免费日」 林宝坚尼护航「姜涛号」 姜糖明言担心偶像情绪
影视圈
8小时前