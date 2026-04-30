宏福苑执拾｜第11日117户上楼 疑遗失财物3宗待查

今日（4月30日）是大埔宏福苑居民分批上楼的第11日，开放的是宏泰阁低层的5个楼层及宏建阁中层的10个楼层。上楼秩序良好，运作大致畅顺。透过「一户一社工」登记及实际有出现上楼的户数是117户457人。

相关部门合组的综合询问处，今日收到9宗居民求警协助个案和1宗市民身体不适的求助个案。该9宗求警协助，涉及居民怀疑有遗失包括手表、饰物、现金和金饰等财物。警方即时派员协助搜查，就其中1宗个案所涉及的单位损毁比较严重，经调查后，居民相信财物可能已被焚毁；5宗的单位并无被搜掠痕迹，而居民亦未能提供财物的详细资料；而余下3宗个案，警方会作进一步调查。

相关报道：宏福苑执拾︱供断单位再花70万元装修 宏泰阁住户见尽化乌有 女儿崩溃「爆喊」

房屋局工程师于居民上楼前仔细检查大厦走廊墙身，确保没有尖锐物外露。

今日上楼住户进出大厦的平均时间 是2小时25分钟，最短的是14分钟，最长的是3小时40分钟，约77%的居民逗留时间少于三小时，约27%的居民逗留时间少于两小时，约4%的居民逗留时间少于一小时。今日总共有65户123人上落大厦不止一次，其中：25户55人多走一次；26户48人多走两次；11户15人多走三次；2户3人多走四次；以及1户2人多走五次以上。

政府全力支援上楼居民，每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，由公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援今次上楼安排。这些动员的公务员联同社会福利署的社工和临床心理学家组成专队，驻守大厦内的不同楼层，向返回单位的住户提供支援。

警务人员和民众安全服务队队员，联同地区服务及关爱队伍义工，同心合力，协助上楼居民搬走物品。