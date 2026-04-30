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五一黄金周｜市民收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰

突发
更新时间：19:59 2026-04-30 HKT
发布时间：19:59 2026-04-30 HKT

明日（5月1日）是劳动节，除内地有五一黄金周长假期外，亦因今年劳动节适逢周五，本港亦有3日小长假。今日（4月30日）收工时间过后，随即不少港人提早北上，希望避开明天正日高峰，港珠澳大桥以及深圳湾口岸的人流车流可谓络绎不绝。

根据港珠澳大桥微信公众号实时通关资料，今日晚上7时港珠澳大桥前往珠海的私家车车流一度达到「极度高峰」，车龙绵延超过500米，候检时长超过40分钟，其后逐渐纾缓。

另外在深圳湾口岸，同样有不少市民收工后随即北上欢度节日，与此同时亦有不少旅客南下抵港，入夜后仍纷至沓来，巴士站一带熙来攘往大排长龙，甚是热闹。

其中周先生表示，趁着有连续3日假期，「惊听日太多人」，因此决定提早今日出发，前往近期深圳大热的室内滑雪场游玩，到周日才回港。

另外彭生彭太一家与朋友一行七人，亦担心劳动节高峰，因此今日提早北上，准备玩一晚后明日回港。彭太表示，他们以往周末也会北上，认为今日「应该会多人少少」。

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