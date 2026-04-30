东涌城巴车长猝逝｜「仁间有爱应急钱计划」捐善款 助家属渡难关

一辆巴士日前在东涌撞向巴士站及花槽，车长重伤被困，获救后送院惜告不治，遗孀惊闻挚爱遽然离世，深感徬徨。为帮助这个不幸家庭，仁爱堂与《星岛日报》合办的「仁间有爱应急钱计划」捐出善款，以解燃眉之急。

在意外中丧生的42岁车长王轩惠，与家人同住东涌区。3年前，王由货车司机转职城巴司机，为家中经济支柱，与妻子育有一名9岁儿子。

王太签收善款后表示由衷感激。 梁国峰摄

据了解，王氏夫妇相濡以沫多年，期望未来生活日益美满，岂料丈夫骤然离世，王太顿失所依，深感徬徨无助。为帮助这个不幸家庭，《星岛》记者日前送上「仁间有爱应急钱计划」2万元善款，王妻签收后表示由衷感激。

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事发于本月11日晚上10时许，一辆准备返回车厂的城巴驶至东涌松仁路时，突然失控冲上行人路，撞向巴士站及花槽，王重伤昏迷被困。消防员赶至将其救出，即场进行急救，惜送院抢救后证实不治。

记者 梁国峰 戚伟达

事发于本月11日晚上10时许东涌松仁路。资料图片