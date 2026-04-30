五一黄金周｜入境处假期前反黑工拘22人 伙旅监局巡查打击非法导游

五一黄金周前，入境处于4月24日至29日在全港多区打击非法劳工，包括「促进行动」、联同食环署和康文署的「惊愕行动」及联同警方的「冠军行动」。行动中，调查人员搜查了多个目标地点，包括餐厅、零售店及装修单位等，共拘捕18名怀疑非法劳工及4名涉案雇主。被捕怀疑黑工为13男5女（19至54岁），当中一女涉嫌行使及管有怀疑伪造身份证。涉案雇主为2男2女（39至54岁），相关调查入境处仍然在进行，不排除更多人被捕。

另外，入境处与旅游业监管局连续两日（4月29及30日）派员，到各区热门旅游景点（包括西九文化区、香港故宫文化博物馆、尖沙咀钟楼、星光大道及黄大仙等）联合巡查及宣传，向市民及旅客派发单张，呼吁切勿光顾非法导游或领队。

旅监局强调，于五一黄金周期间会继续与相关执法部门合作，严厉打击非法导游及领队。较早前，旅监局出席由文化体育及旅游局召开的跨部门会议，与相关政府部门及业界单位协调黄金周期间的入境旅行团管理安排，以及与姚柏良议员、江旻憓议员、保安局、入境事务处、旅游事务署及香港旅游业议会代表会面，商讨加强打击非法导游及领队的具体措施。

旅监局亦提醒内地旅客在参加访港旅行团前，务必确认相关内地旅行代理商在中国内地是否具备合法经营资格，以及其在香港的行程是否由香港持牌旅行代理商负责接待，以确保权益得到充分保障。如受到商家不公平对待，或发现怀疑非法导游及领队，应立即通知旅监局或报警寻求协助。

《旅游业条例》（第634章）对香港持牌导游及领队设有完整的规管框架。任何人士在香港提供任何导游或领队服务，必须持有旅监局发出的导游或领队牌照。任何人如无相关牌照，不得担任导游或领队，违者即属犯罪，一经定罪，可处罚款港币五万元及监禁一年。

入境处表示，市民可使用举报非法劳工专线185 185、传真2824 1166、电邮[email protected]、或登入入境处网址利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。