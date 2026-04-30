电子烟新例︱海关于小红书等社交平台发帖 提醒勿携电子烟入境

公众地方禁止管有指明另类烟（包括电子烟弹、烟油、加热烟支和草本烟）的规定今日（4月30日）生效。适逢明日（5月1日）是内地劳动节五一黄金周开始，香港海关今日在小红书等不同社交平台发帖，提醒市民旅客切勿以身试法，不要携带电子烟入境香港。

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海关在小红书提醒市民旅客切勿以身试法，不要携带电子烟入境香港。

资料显示，携带另类吸烟产品（包括电子烟及加热烟）入境会触犯《进出口条例》，一旦罪成，最高刑罚为罚款港币200万元及监禁7年。

另外根据目前最新规定，任何人士在公众地方如管有指明另类烟，可被处定额罚款港币3,000元。如管有多于指定数量（即多于5个烟弹／5毫升烟用物质或100支加热烟支或100卷草本烟）或涉及商业用途，最高可被判处罚款5万元及监禁6个月。