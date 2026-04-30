五一黄金周｜海关加强巡查购物热点及宣传 吁旅客如遇不良营商即举报

内地劳动节五一黄金周将至，香港海关由昨日（4月29日）起加强巡查全港各区购物热点，提醒商户必须要遵守《商品说明条例》（《条例》）规定，以保障本地消费者和访港旅客的消费权益。关员除了巡查购物热点外，亦会到油尖旺、红磡、土瓜湾和铜锣湾等旅游购物区的药店、参茸海味店、珠宝首饰店及小贩摊档进行合规宣传教育，提醒零售商户和旅游从业员遵守《条例》规定。

海关人员亦会于陆路口岸派发宣传单张，提醒旅客及本地消费者要光顾信誉良好的商店；在选购货品前应留意其规格，多作比较；付款前要确认总价格和计价单位，并于购物后保留单据及相关纪录，若日后需作出申诉，可作为凭证。如对货品的真伪有怀疑，应先向有关商标持有人或其代理商查询。

致电182 8080举报不良营商 海关快速行动队帮到你

海关亦在社交平台上载短片，强调十分关注商户以不良营商手法误导旅客购物的情况，强调设有快速行动队处理短期留港旅客的紧急投诉，会即时转介有关个案予调查人员作优先处理。

根据《条例》，商户如使用不良营商手法，包括就商品作出虚假说明、误导性遗漏、作出具威吓性营业行为及先诱后转销售行为；或销售或为售卖用途而管有冒牌物品，均属违法。一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁5年。市民可透过24小时热线182 8080、专用电邮[email protected]或网上表格，举报怀疑违反《条例》的事宜。

海关呼吁旅客如遇不良营商 可致电24小时热线182 8080求助。海关FB