伊利沙伯医院男院友危站簷篷 持角铁与警对峙逾两小时获救

今日（30日）早上5时52分，警方接获报案，指一名男子在加士居道30号伊利沙伯医院A座一楼攀出窗外，站在簷篷怀疑企图跳楼，险象环生。

救援人员到场，男子手执角铁，在离地约3米的簷篷上来回踱步，不时走近边缘位置。其间警员持盾牌与事主对峙，消防员亦在地面打开救生气垫戒备，以防意外发生。人员展开游说，又递上一支水，直至早上8时许男子终被劝服，自动放下角铁返回安全地方，其后获安排在医院检查。

消息称，涉事男子是医院院友，据初步了解他有精神问题，有人声称「唔想俾人绑住」，遂于今晨持角铁敲烂玻璃窗，攀出窗外危站簷篷上。人员营救期间，有职员向男子劝说：「你未冲凉㖞，你落嚟冲凉先」。事件扰攘逾2小时最终和平解决，男子被劝服返回安全地方。

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