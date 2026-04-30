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警方联同入境处打击黑工 突击搜查东九龙多个黑点 拘捕10人

突发
更新时间：00:01 2026-04-30 HKT
发布时间：00:01 2026-04-30 HKT

东九龙总区包括机动部队、冲锋队、黄大仙警区、秀茂坪警区、观塘警区及将军澳警区人员，联同入境事务处，今日（29日）展开代号名为「冠军」（CHAMPION）的反非法劳工联合行动，突击搜查东九龙总区多个罪案黑点，共拘捕10人。

行动中，4名男子及6名女子，年龄介乎29至58岁，涉嫌「违反逗留条件」、「协助及教唆他人违反逗留条件」、「行使虚假文书」及「逾期居留」等罪名被捕。所有被捕人现正被扣留调查。

根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，任何非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士，均不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁3年。

警方联同入境处打击黑工 突击搜查东九龙多个黑点 拘捕10人。警方图片
警方联同入境处打击黑工 突击搜查东九龙多个黑点 拘捕10人。警方图片
警方联同入境处打击黑工 突击搜查东九龙多个黑点 拘捕10人。警方图片
警方联同入境处打击黑工 突击搜查东九龙多个黑点 拘捕10人。警方图片

另外，雇主若雇用不可合法受雇的人士，而该人士属非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚为罚款50万港元及监禁10年。

警方会继续与相关部门保持紧密合作，采取果断执法行动，严厉打击非法劳工活动，雇主切勿以身试法。

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