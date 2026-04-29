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石排湾邨青年疑工作学历落差困扰 飞堕平台死亡

突发
更新时间：21:44 2026-04-29 HKT
发布时间：21:44 2026-04-29 HKT

香港仔石排湾邨碧银楼，今日（4月29日）下午4时有住户报案，指发现一名男子倒卧上址平台。警员接报到场，当场证实男子死亡。经初步调查，相信事主28岁姓吴，从大厦天台堕下。

据了解，吴男任职消防工程公司维修工人，拥有大学学历，曾向家人透露觉得自己学历与工作职业落差太大，因此长期感到沮丧。警方于现场没有检获遗书，将案件列作自杀，交由香港仔警区杂项调查组跟进。

现场所见，事后多名警员到场调查，平台有断裂喉管散落一地。有当区区议员曾于下午4时左右表示，碧银楼因突发事件，咸水供应暂停。

有警员在地面及平台调查。FB：tom11223334455@石排湾街坊吹水会
有警员在地面及平台调查。FB：tom11223334455@石排湾街坊吹水会
事后平台有断裂喉管散落一地。FB： 石排湾街坊吹水会
事后平台有断裂喉管散落一地。FB： 石排湾街坊吹水会

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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