申领粤Z车牌假消息｜谣言不绝 运输署再吁市民切勿误信

《星岛》早前曾独家报道，有社交媒体讹称港府宣布有车港人可直接申请粤Z车牌，经陆路口岸过关往内地自驾游。虽然运输署曾于3月24日辟谣，但假新闻依然不绝，至今日（4月29日），运输署再发新闻稿再次提醒市民，切勿误信社交媒体和通讯群组近日讹称香港居民可为其车辆直接申请永久有效的粤港常规配额使用不同口岸的不实信息，以免受误导。事件将转交执法部门跟进。

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今日（4月29日），运输署再发新闻稿再次提醒市民，切勿误信社交媒体和通讯群组的假新闻。资料图片

运输署发言人澄清，现时粤港常规配额的申请人须符合内地部门订定的申请条件，并向内地部门提交指定申请文件（例如粤港两地的商业登记文件），方可申请粤港常规配额。当内地部门向申请人发出「粤港澳机动车辆往来及驾驶员驾车批准通知书」（俗称「批文卡」）后，申请人可向特区政府运输署申请指定陆路口岸的封闭道路通行许可证。

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运输署指出，本地和内地社交媒体和通讯群组不时出现同类不实信息，屡次假冒政府公布，讹称配额不设口岸和资格限制作招徕，市民需提高警觉。当局又重申，粤港常规配额和使用口岸等安排属严肃课题，须由两地政府共同商议及通盘考虑。市民应以官方公布为准，小心求证，慎防受骗，以免影响出行计划。

运输署亦在社交平台发帖辟谣。

近年不少港人驾车前往大湾区游玩。运输署FB图片