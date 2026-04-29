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港珠澳大桥北上货车藏逾千条濒危巨骨舌鱼 26岁司机被拘控

突发
更新时间：19:51 2026-04-29 HKT
发布时间：19:51 2026-04-29 HKT

香港海关今日（4月29日）在港珠澳大桥香港口岸截查一辆出境私家车。经查验后，海关人员于车尾行李箱及中排位置，发现1366条怀疑受管制属濒危物种的活生巨骨舌鱼，估计市值共值约10万元。

海关其后拘捕26岁男司机，并将案件转交渔农自然护理署跟进。目前，男司机已被渔护署控以一项非法出口附录II濒危物种罪。案件明日（4月30日）在西九龙裁判法院提堂。海关强调，会继续严厉执法，打击非法进出口濒危物种活动。

海关检获逾千条怀疑属受管制属濒危物种的活生巨骨舌鱼。
海关检获逾千条怀疑属受管制属濒危物种的活生巨骨舌鱼。

根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法，一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。市民可透过24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮帐户[email protected]，或网上表格举报怀疑走私活动。

海洋公园资料显示，巨骨舌鱼又称海象鱼，一般分布在包括巴西、圭亚那、秘鲁等亚马逊河流域。其身长可达3米，体重可达200公斤，号称「淡水鱼巨无霸」。体型庞大的海象鱼可提供大量鱼肉，因此成为当地渔民的主要目标。滥捕不仅导致海象鱼的平均体型变小，更令部分族群消失。虽然某些地区已禁止捕捉海象鱼，但非法捕鱼活动仍然存在。

其中一条活生巨骨舌鱼。
其中一条活生巨骨舌鱼。

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