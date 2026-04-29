消防处筲箕湾捣破非法加油站 检获1300公升柴油 检控1男子

消防处打击非法燃油转注特遣队昨日（28日）于港岛东区进行针对性打击非法加油活动的行动，并于筲箕湾捣破一个非法加油站，共检获约1 300公升柴油，市值约48,000元。

消防捣破非法加油站。

消防在筲箕湾捣破一个非法加油站。

行动中，消防处人员发现一批入油工具，并截查一名男子，怀疑与案件有关。他涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将会被检控。同时，消防处已将涉案的柴油检走，并会向法庭申请充公。

消防处一向致力打击任何形式的非法加油活动。消防处重申，从事非法加油活动罪行严重。根据《消防（消除火警危险）规例》第19条，任何人为提供受管制物质以供转注入汽车油缸的业务的目的，而在任何处所之内或之上管有或控制受管制物质，即属犯罪。违者一经定罪，最高可被判罚款10万元及监禁六个月，如属其后每次定罪，可被判罚款20万元及监禁一年。

此外，根据《危险品条例》，柴油的一般豁免量为500公升，汽油的一般豁免量为25公升。任何人士如制造、贮存、运送或使用超过豁免量的危险品，均须领有消防处根据《危险品条例》所发出的牌照。

消防处呼吁市民切勿光顾非法加油站。由于非法加油站并非根据国际广泛认可的安全标准兴建，亦未有装设加油站专用的消防装置及设备，一旦发生火警，可造成人命伤亡，及导致财物损毁，后果非常严重。

市民如发现怀疑非法燃油转注活动，可透过消防处「火警危险电子投诉平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油击』举报眼」或24小时举报热线5577 9666作出举报。