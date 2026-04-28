警油尖连续两周打击盗窃拘26人 共涉77宗案40万元财物

油尖警区人员根据情报及经深入调查后，于4月14至27日展开代号为「急漩」的大型拘捕行动，以打击「揾快钱」罪案，包括店舖盗窃及其他相关罪行。行动中，人员共拘捕17男9女（19至76岁），涉嫌「盗窃」及「处理赃物」等。

调查显示，被捕人相信与77宗盗窃及相关案件有关，失物总值超过40万元。其中13名被捕人已被落案起诉相关罪名，其余被捕人已获准保释候查。

警方重申，打击「揾快钱」罪案为警务处处长首要行动项目之一。盗窃罪属严重罪行，根据香港法例第210章《盗窃罪条例》第9条，一经定罪，最高可被判处监禁10年。另外，若市民购买、处理或接收盗窃赃物，亦有机会干犯香港法例第210章《盗窃罪条例》第24条处理赃物罪，一经定罪，最高可被判处监禁14年。