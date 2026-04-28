宏福苑执拾｜第9日130户上楼 警方再吁市民切勿放飞无人机

今日（4月28日）是大埔宏福苑居民分批上楼的第9日。大埔警区今日在社交平台提醒市民，居民分批上楼期间，人流及现场情况较为复杂，除宏福苑目前属限制飞行区外，行动期间更绝对不宜进行任何未经授权的无人机飞行活动。警方又呼吁市民切勿以身试法，指出如在未获授权下于「限制飞行区」放飞小型无人机，即属违法，最高可被判罚款10万元及监禁2年。

至于今日上楼情况，政府表示，今日开放的是宏昌阁高层的5个楼层及宏道阁高层的10个楼层，有130户共498人上楼，其间秩序良好，运作大致畅顺。

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警今接7宗疑财物遗失 1宗寻回2宗待查4宗无搜掠痕迹

相关部门合组的综合询问处，今日收到7宗居民求警协助个案和1宗市民身体不适的求助个案。该7宗求警协助，涉及居民怀疑遗失包括手表、饰物、现金和金饰等财物 。警方即时派员协助搜查，就其中1宗个案成功协助住户寻回相关失物；另外4宗的单位并无被搜掠痕迹，而居民亦未能提供财物的详细资料；而余下2宗个案，警方会作进一步调查。

就今日上楼的住户，进出大厦的平均时间是2小时33分钟，最短的是29分钟，最长的是3小时43分钟，约65%的居民逗留时间少于三小时，约25%的居民逗留时间少于两小时，约2%的居民逗留时间少于一小时。今日总共有54户106人上落大厦不止一次，其中：43户87人多走一次；9户17人多走两次；以及2户2人多走三次。

政府全力支援上楼居民，每日出动过千名来自不同部门的同事，包括警务处、民安队、消防处、医疗辅助队、民政事务总署、社会福利署、房屋署和房屋局，以及地区服务及关爱队伍义工；同时已启动「全政府动员」机制，跨部门额外动员更大力量支援居民。在「全政府动员」机制下，公务员事务局统筹9个政府部门动员公务员组成政府应急队，支援今次上楼安排。这些动员的公务员联同社会福利署的社工和临床心理学家组成专队，驻守大厦内的不同楼层，向返回单位的住户提供支援。