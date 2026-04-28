油塘露天停车场男子车内烧炭轻生 朋友发现惜太迟

油塘道近茶果岭道交界一个露天停车场，今日（4月28日）下午4时许，一名46岁姓麦男子被友人发现昏迷于场内一部两地牌七人车，怀疑烧炭轻生。警方接报赶至，当场证实男子已经死亡。

警方其后将死者遗体移出车辆，用绿色帐篷覆盖，以待舁走验尸确定死因；另外警员亦于七人车内搜证，检获烧过的炭，其间没有检获遗书。目前案件仍在调查，据了解事主近日曾因金钱问题不开心。

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