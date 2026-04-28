香港海关等多部门伙商界组团到访广西 推动桂港经贸合作 当地企业反应热烈

香港海关助理关长(边境及港口)蒋依莉于4月26至28日率领代表团到访广西壮族自治区。代表团成员包括运输及物流局、香港机场管理局、海关总署广东分署、中联办警联部海关联络处，还有香港商会及物流业界代表。

代表团于4月27日早上在钦州市与自治区商务厅合办「跨境一锁计划」业务宣讲会。蒋依莉在宣讲会中提到，香港海关将继续与内地海关和相关单位紧密协作，在国家「十五五」规划引领下，推动更多制度创新，为桂港经贸合作，优势互补，贡献海关力量。席间，香港海关亦介绍了「空陆鲜活产品专属快线」。

32家参与的企业反应十分热烈，部分从事广西水果贸易的代表更即场与香港机场管理局及香港物流业代表对接，商讨如何把广西的优质水果经香港中转「走出去」。香港海关亦于现场以二维码电子问卷形式收集业界的意见，进一步了解市场情况，以推进便商利贸措施。

宣讲会后，代表团参观了北部湾港钦州自动化集装箱码头及海铁联运集统站，了解当地货运的运作情况和最新发展。其后，香港海关前往南宁市，与南宁海关关长王味冰会晤，并就深化桂粤港三地合作进行了深入讨论及交流。翌日，代表团继续在南宁市与当地跨境电商、人工宝石及水果企业交流，共同探讨桂港合作的新机遇。

为配合粤港澳大湾区的发展，两地海关积极扩展「跨境一锁计划」。现时「跨境一锁计划」已覆盖广东省、湖南省、福建省、广西壮族自治区、澳门及香港，清关点已达100个，为业界提供超过1,000条跨境路线作选择。