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内地香港情报交流 助截获230万元可卡因包裹 海关监控递送拘一女 

突发
更新时间：16:04 2026-04-28 HKT
发布时间：16:04 2026-04-28 HKT

香港海关与内地禁毒及缉私部门透过情报交流后，于4月25日截查两件由内地寄到香港，报称为书本及服饰的包裹。经检查后，在其中一件包裹的行李箱夹层内发现约3公斤、值230万元的怀疑可卡因。关员其后经监控递送，于昨日（4月27日）在旺角拘捕一名41岁非本地女子。她已被控以一项贩运危险药物罪，案件将于明日（4月29日）在九龙城裁判法院提堂。

根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款500万元及终身监禁。市民可透过24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮帐户[email protected]网上表格举报怀疑贩毒活动。

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