二手家私群组现可疑「加密币专家」 女子堕投资骗局失520万元
更新时间：15:30 2026-04-28 HKT
发布时间：15:30 2026-04-28 HKT
发布时间：15:30 2026-04-28 HKT
警方周一（4月27日）在守网者表示，过去一周接报近百宗网上投资骗案。其中一名女士透过二手家私群组认识「专家」，被诱骗到假网站投资虚拟货币泰达币（USDT）。事主跟随骗徒指示，先后转账超过60次，将款项及加密货币转至对方作投资本金。当对方拒绝提现款项时，事主始知被骗，总损失达$520万港元。
警方提醒市民，骗徒无孔不入，甚至连家私买卖群组也不放过。网上投资前，务必先查证平台的可信性；市民亦应多关心身边亲友，如有怀疑，一律当作骗案看待。投资前，除了向官方机构查询外，亦可在守网者网站用「防骗视伏器」或手机版「防骗视伏App」，输入可疑网址，评估诈骗风险。
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