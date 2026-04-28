宏福苑执拾︱上楼居民列财物清单懂「断舍离」 仅个多钟完成 家人屋内拍照留最后回忆

大埔宏福苑五级大火的灾民，上周一已陆续获安排上楼执拾；今日（28日）是宏昌阁及宏道阁高层居民最后一日上楼。其中住宏道阁26楼的雷先生，由于事前预备充足，一早已谂定要取走财物的清单，所以入屋即认定目标物品出手，因而得心应手，个多小时已拿走父母有价值纪念的相片及重要财物，他形容「好开心」。

雷先生今日连同弟妹一行四人上楼，「大家好齐心合作，唔使花太多时间。」本预计半小时才上楼回家，但行 5层唞一唞，约10分钟便到家。」兴幸的是雷先生的单位损毁不大，「没有波及，好四正，只系灰尘多啲，算好完整。」从他提供的相片，可见单位家具好完整。

他指今次取走重要财物及有价值的物件外，还有一些古董及玩具亦希望下次再上楼执走，他坦言要「断舍离，攞唔晒咁多。」最后他还向住了26年的家园道别，与一同上楼的弟妹在单位拍照留念，让记忆留在脑海。