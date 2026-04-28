宏福宏执拾｜义工、民安队及警方协助搬运 43年老街坊哽咽：好难断舍离

大埔宏福苑火警后，今日（27日）再有居民分批获安排返回单位执拾物品。有居住宏道阁43年的居民重返家园后一度哽咽，表示：「好难断舍离」。

居于宏道阁11楼的叶先生今日由单位带走一部单车，他指单位虽被烟熏黑，但未有被火烧毁，仍可取回文件及具纪念价值的物品，感到庆幸。他称今次共带走十多袋物品，并获义工、民安队及警方协助搬运。惟提到相隔数月重返住所时，他一度哽咽，坦言「好难断舍离」，指自己自1983年入住，与家人三代在单位中成长，对单位及邻里感情深厚，「我好钟意啲邻居，所以好难舍……」。

另一名宏志阁姓高女住户则表示，今次主要上楼取回相簿、玩具及贵重物品等具回忆的物品，形容「我哋唔系道别，系下次再见」。她指由于可逗留时间只有约3小时，感到时间不足，需再计划下次取回其余物品。她又称，所住单位属少数未被严重烧毁的单位之一，因此仍能取回部分物品，心情稍为纾缓，「喺宏福苑出世、喺度长大」，若日后有机会，仍希望再回到单位。

另一名居于宏道阁12楼的李先生则表示，其单位当时正进行装修，私人物品早已搬走，加上火势未有波及，整体影响不大。他今次主要返回取回装修工具及新添置的电器，包括抽油烟机。他指单位花费近20万元装修，原定今年3月入伙，虽然单位有损毁，但直言「人无事都OK」。