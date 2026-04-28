Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福宏执拾｜义工、民安队及警方协助搬运 43年老街坊哽咽：好难断舍离

突发
更新时间：01:06 2026-04-28 HKT
发布时间：01:06 2026-04-28 HKT

大埔宏福苑火警后，今日（27日）再有居民分批获安排返回单位执拾物品。有居住宏道阁43年的居民重返家园后一度哽咽，表示：「好难断舍离」。

居于宏道阁11楼的叶先生今日由单位带走一部单车，他指单位虽被烟熏黑，但未有被火烧毁，仍可取回文件及具纪念价值的物品，感到庆幸。他称今次共带走十多袋物品，并获义工、民安队及警方协助搬运。惟提到相隔数月重返住所时，他一度哽咽，坦言「好难断舍离」，指自己自1983年入住，与家人三代在单位中成长，对单位及邻里感情深厚，「我好钟意啲邻居，所以好难舍……」。

另一名宏志阁姓高女住户则表示，今次主要上楼取回相簿、玩具及贵重物品等具回忆的物品，形容「我哋唔系道别，系下次再见」。她指由于可逗留时间只有约3小时，感到时间不足，需再计划下次取回其余物品。她又称，所住单位属少数未被严重烧毁的单位之一，因此仍能取回部分物品，心情稍为纾缓，「喺宏福苑出世、喺度长大」，若日后有机会，仍希望再回到单位。

另一名居于宏道阁12楼的李先生则表示，其单位当时正进行装修，私人物品早已搬走，加上火势未有波及，整体影响不大。他今次主要返回取回装修工具及新添置的电器，包括抽油烟机。他指单位花费近20万元装修，原定今年3月入伙，虽然单位有损毁，但直言「人无事都OK」。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
11小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
20小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
17小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
9小时前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
18小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
17小时前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
11小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
2026-04-27 09:00 HKT
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
影视圈
11小时前