长沙湾永隆街猫店长被偷 猫主发文望贼归还 警列盗窃跟进

长沙湾永隆街一间店舖猫店长「芝麻」，上周五（24日）晚被一对男女偷去，猫主翻查闭路电视得知真相，今（27日）晚在网上发文要求偷猫者归还，声称：「这个黑色猫咪不是流浪猫，我养了四年有感情，街坊都很想念它」。

事发于上周五晚上9时42分，根据猫主上载的片段，该对男女年约30岁，女子长头发，男子留须及载鸭舌帽，他俩将「芝麻」放进胶袋内，「芝麻」一度挣扎跳落地，女子见状笑逐颜开。

猫主黄小姐今日在网上发文，表示饲养「芝麻」约四年，非常有感情，要求街坊认识偷猫男女与她联络，并指已报警，希望两人尽快归还。

警方表示，本月25日晚上6时40分，接获长沙湾永隆街20至22号一店铺负责人报案，指其店内一只猫怀疑被人盗去。深水埗警区刑事调查队第十队人员，经翻查闭路电视片段及调查后，相信两名年约三十岁的男女怀疑于4月24日晚上将该猫只抱走后离去。案件暂列作盗窃，交由深水埗警区刑事调查队第十队继续跟进。警方呼吁市民如发现与案有关的可疑人物或猫只，请致电4628 2116与调查人员联络。