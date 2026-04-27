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吐露港公路4车撞「炒埋一碟」尾随客货车反应快扭軚直驶路肩避祸

突发
更新时间：10:50 2026-04-27 HKT
发布时间：10:50 2026-04-27 HKT

今（27日）早上7时21分，大埔吐露港公路往九龙方向近运头塘邨对开，发生4车相撞意外，涉及一部客货车及3部私家车，3名女子分别手脚伤、头痛及胸口痛须送院治理。

网上车cam片段拍摄到事发一刻，最右线有三部私家车顺序行驶，其中第三部私家车疑因应路面情况车速收慢，尾随客货车收掣不及撞向前车，引发四车「炒埋一碟」，其中一私家车更被撞至调头停在路中，客货车撞车后扭軚冲向左线，而另一私家车从后驶至见状，亦立即扭軚直驶向左边路肩停下，完美避过撞向客货车。意外后，有车辆零件散落一地。

片段上载后，有网民赞最尾驶至的私家车「反应唔错」，亦有网民斥「司机经常性跟到咁贴，死推烂推，依家炒埋一碟，累人累物，返工𠮶啲人俾你哋影响晒」。

 

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