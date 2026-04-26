红磡站对开男子堕桥 送院抢救不治

红磡站对开一个列车停泊处，今日（4月26日）一名男子被发现倒地昏迷，怀疑由上方畅通道天桥堕下。救护员接报赶至，为男子安上自动心外压机器，并急送伊利沙伯医院抢救，可惜最终回天乏术。目前意外原因仍在调查。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service