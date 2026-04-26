警新界北打击交通违规 拘两男分涉危驾及无牌驾驶 扣查3改装车

新界北总区交通部执行及管制组于昨日（4月25日）及今日（4月26日）加强执法打击交通违例事项。人员在区内进行代号「火炬」的行动，重点打击非法改装、超速驾驶及其他相关罪行。行动中，人员共拘捕两名31岁本地男，亦截获3辆怀疑涉及非法改装的私家车及电单车。

被捕两男方面，其中一名男子涉嫌「危险驾驶」被捕，现已获准保释候查，并须于五月下旬向警方报到。另一名本地男子涉嫌「未获授权取用车辆」、「贩运危险药物」、「无牌驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」被捕，现正被扣留调查。

此外，人员于荃锦公路和锦田绕道一带截查约20辆私家车及电单车。经初步检验后，其中两辆私家车及一辆电单车怀疑经非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》。涉案车辆已被扣留于大榄涌车辆检验中心待进一步检验。人员亦向另外7部涉事车辆发出欠妥车辆报告。

人员亦侦测到约124辆车辆超速行驶，并将会向有关司机发出告票。人员亦就其他交通违例项共发出约106张定额罚款通知书。

警方呼吁驾驶人士切勿以身试法，并会继续加强执法打击非法赛车、非法改装车辆及其他交通违例事项，透过严厉交通执法行动以确保道路畅通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意识。