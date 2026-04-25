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地盘禁烟｜西湾河太安楼棚工吸烟惹公愤 承建商称已即时炒人罚款

突发
更新时间：22:42 2026-04-25 HKT
发布时间：22:42 2026-04-25 HKT

政府计划今年9月前推动地盘不准吸烟，目标涵盖所有新建及维修地盘，目前已有不少承建商自行禁烟。其中近期正在搭棚维修西湾河太安楼，今日（4月25日）流传一张相片，可见有棚工在工作时正在吸烟，引起广泛关注。承建商「玮业」回复《星岛头条》查询时，表示已经即时解雇相关工人，并会向搭棚二判罚款。

棚工在工作时正在吸烟，引起广泛关注。FB：Christy Hei@筲箕湾西湾河关注组
棚工在工作时正在吸烟，引起广泛关注。FB：Christy Hei@筲箕湾西湾河关注组

玮业其中一名地盘主管陈先生表示，已即时解雇相关工人，并会向搭棚公司罚款。他指出，维修工程会进行到年尾，过往已一早张贴通告要求所有工人在地盘工作期间不能吸烟，每日早会也会向工人重申这项要求，以往未曾收过居民投诉有工人吸烟。

陈先生续指，因应这次事件，公司今日收工前已在地盘办公室再度张贴新告示，并将网上流传的工人吸烟照片「贴堂」，借此警告其他工人不要再犯。另外，针对居民来电表达忧虑，他们公司亦已即时回复交代，同时亦将事件及跟进工作汇报大厦法团及管理处。

相关报道：政府倡地盘全面禁烟 违者罚款$3000 承建商无合理措施阻止罚$300万囚半年

承建商「玮业」在宏福苑大火后，已即时在太安楼地盘禁烟。FB：Alvin Lai@筲箕湾西湾河关注组
承建商「玮业」在宏福苑大火后，已即时在太安楼地盘禁烟。FB：Alvin Lai@筲箕湾西湾河关注组
西湾河太安楼近期开始搭棚维修。图为今年3月21日拍摄。资料图片
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