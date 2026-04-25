九龙湾女子餐厅进食疑鲠喉晕倒 昏迷送院抢救
更新时间：12:26 2026-04-25 HKT
发布时间：12:26 2026-04-25 HKT
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九龙湾宏光道39号宏天广场地下一间餐厅，今（25日）早上11时02分，一名年约60至70岁女子在餐厅进食期间，疑鲠喉突然晕倒，昏迷不醒，职员报警求助，事主被送往联合医院抢救。警方正调查事件。
翻查资料，4月21日鲗鱼涌英皇道860－878号一院舍，姓李（53岁）女院友食粥期间怀疑鲠喉并晕倒。人员接报到场，李妇昏迷被送往东区尤德夫人那打素医院治理，其后回复清醒。
由4月初至今，曾在9日内发生至少5宗怀疑进食鲠喉不治事件。其中，4月5日一名88岁老翁在筲箕湾家中进食烧卖疑鲠喉晕倒，送院后延至翌日不治；4月6日一名77岁老妇在沙田新城市广场一间台式火锅店打边炉时亦疑鲠喉昏迷，送院后证实不治。
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