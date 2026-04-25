检阅警察学院结业会操 林定国：法治为香港成功基石 警队属维护法治第一道防线

律政司司长林定国今(25日)出席香港警察学院结业会操致辞时表示，法治是香港成功的基石，而警队就是维护法治的第一道防线。他见证199位学员学有所成，期望所有学员以最专业的态度服务社会、守护社会。

林定国指，今日的警务工作，面对的挑战越来越复杂。无论是维护国家安全、打击科技罪案，或是处理大型活动，都需要警队人员具备法律知识和不同方面的技能。不单要熟悉法律条文，更要在瞬息万变的环境中，作出正确决定。

除了执法，警队更重要的角色是联系社群。一个和谐稳定的社会，建基于警民之间的互信。他认为法律不是冰冷的文字，而是有温度的规范，目的是为了保障每一位市民的权利与尊严。他希望学员日后执勤时，能够怀住一颗公正持平的心，维护法纪之余，亦要关顾市民的需要。



林又指，现时正值香港由治及兴的关键时刻。为了更好及更主动配合国家「十五五」规划，特区政府正制定首份五年规划，警队的责任，是维持一个安定的社会环境，令大家可以更安心、更无后顾之忧地聚焦发展经济、改善民生。