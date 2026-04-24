珍惜生命｜逸东邨男子住所上吊 当场证实不治

东涌逸东（一）邨发生自杀案。昨日（23日）晚上8时05分，一名姓张（48岁）男子，在善逸楼住所内怀疑自杀，其家人发现后大惊报警求助。

救援人员接报赶至，发现事主在单位内以尼龙绳上吊，消防员随即将其解下，经检验后证实男事主已当场死亡。警员在现场进行调查，未有检获遗书，其死因仍有待验尸后进一步确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

来源网址 : 珍惜生命荃湾八旬翁与妻子争执后跳海-警员救起送院 | 星岛头条

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