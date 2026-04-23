长沙湾救护车挨撞翻侧 酿3伤包括两救护员 私家车司机涉酒驾被捕

长沙湾道及东京街交界发生车祸。周四（4月23日）晚上11时许，一部私家车与一部救护车相撞，冲击力之大令救护车翻侧，现场一度传出共造成5人受伤，其后证实伤者共3人，包括2名救护员及1名私家车乘客，幸各人轻伤清醒。网上图片所见，事后现场满地残骸，大批热心市民上前协助救援。目前事发原因仍在调查。

热心途人见义勇为 尝试打开救护车尾门救人

据了解，案发时救护车沿东京街向明爱中心方向行驶，私家车沿长沙湾道向旺角方向，于交通灯交汇处撞个正著。私家车上有一名男司机及两名女乘客，救护车上载有三名救护员，当时正前往执行任务，车上未有病人。

车祸后，私家车车头严重损毁，沦为废铁；救护车翻则侧横亘马路上，占据了半条马路的路面，有两名救护员被困车内。多名途人见状，马上趋前打开救护车的尾门，尝试救人。至消防及其他救护人员接报到，成功打开副驾位车门，将两名受困同僚救出，二人爬上翻侧的车顶，沿钢梯返回地面。

两名救护员分别面部、手和颈痛；私家车一名36岁（姓蔡）男乘客嘴部受伤。

至于私家车36岁（姓刘）男司机，他并无受伤，惟当场未能通过酒精测试，涉嫌「酒后驾驶」被捕。