Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾救护车挨撞翻侧 酿3伤包括两救护员 私家车司机涉酒驾被捕

突发
更新时间：23:39 2026-04-23 HKT
发布时间：23:39 2026-04-23 HKT

长沙湾道及东京街交界发生车祸。周四（4月23日）晚上11时许，一部私家车与一部救护车相撞，冲击力之大令救护车翻侧，现场一度传出共造成5人受伤，其后证实伤者共3人，包括2名救护员及1名私家车乘客，幸各人轻伤清醒。网上图片所见，事后现场满地残骸，大批热心市民上前协助救援。目前事发原因仍在调查。

热心途人见义勇为 尝试打开救护车尾门救人

据了解，案发时救护车沿东京街向明爱中心方向行驶，私家车沿长沙湾道向旺角方向，于交通灯交汇处撞个正著。私家车上有一名男司机及两名女乘客，救护车上载有三名救护员，当时正前往执行任务，车上未有病人。

车祸后，私家车车头严重损毁，沦为废铁；救护车翻则侧横亘马路上，占据了半条马路的路面，有两名救护员被困车内。多名途人见状，马上趋前打开救护车的尾门，尝试救人。至消防及其他救护人员接报到，成功打开副驾位车门，将两名受困同僚救出，二人爬上翻侧的车顶，沿钢梯返回地面。

两名救护员分别面部、手和颈痛；私家车一名36岁（姓蔡）男乘客嘴部受伤。

至于私家车36岁（姓刘）男司机，他并无受伤，惟当场未能通过酒精测试，涉嫌「酒后驾驶」被捕。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
14小时前
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
饮食
15小时前
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
生活百科
14小时前
长沙湾救护车挨撞翻侧 酿3伤包括两救护员 私家车司机涉酒驾被捕
突发
8小时前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
16小时前
开业不足3年！百佳超市香港仔分店结业 街坊叹购物不便：基本配套冇晒
开业不足3年！百佳超市香港仔分店结业 街坊叹购物不便：基本配套冇晒
生活百科
14小时前
第44期六合彩今晚（4月23日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,000万元。资料图片
六合彩︱头奖2000万搅珠结果出炉 即刻入嚟对号码！
社会
10小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
2026-04-22 21:25 HKT
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
12小时前