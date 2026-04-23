空陆鲜活产品专属快线再添里程碑 首票鲜活产品经港直送澳门

空陆鲜活产品专属快线（鲜活快线）再添里程碑，一批重约986公斤的鲜活龙虾于昨日（4月22日）从加拿大空运抵港，随即以跨境冷链货车经由港珠澳大桥直接转运至澳门，成为首票海外鲜活产品利用鲜活快线经香港直送至澳门，实现「海外—香港—澳门」一站式直送。

鲜活快线得以延伸至澳门，有赖港澳两地政府高效协同、深度合作，其中香港海关首次将「粤港澳三地一锁（港澳段）」应用于鲜活快线，透过电子锁及全球定位系统技术，实现「一锁到底、全程监控」的闭环管理。

另外，食物环境衞生署豁免参与鲜活快线的食物进口商的登记要求，进一步简化清关流程，便利营商，让鲜活货物于香港国际机场完成清关后，可采用「一车到底」模式直接运抵澳门市内，全程无缝对接。新安排大幅缩短通关时间，减少鲜活水产损耗，保障食材新鲜。澳门进口商对新模式亦表示满意，认为有效提升物流效率及产品质素。

鲜活快线自去年开通至今，已有超过420吨海外鲜活产品经香港中转至中国内地，成果丰硕，获得业界正面评价，转运产品包括冰鲜吞拿鱼、活龙虾、活象拔蚌、活鳝、车厘子及葡萄等。

香港海关一直坚守严把关、利商贸的使命，与业界携手推动多项创新的便商利贸措施，巩固香港作为国际航空枢纽的领先地位。展望未来，香港海关会继续推广鲜活快线的应用，持续深化粤港澳三地合作，推动粤港澳大湾区高质量融合发展。

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陆鲜活产品专属快线于2025年9月26日全面开通，旨在充分利用香港国际机场和港珠澳大桥的优势，以创新监管模式，简化水果、冰鲜及活海鲜的清关流程，便利外地的鲜活食品经香港「引进来」内地消费市场，同时亦助力内地优质的鲜活食品「走出去」海外巿场，打造港珠澳大桥成为鲜活产品的「绿色通道」。