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荷兰抵港「电线卷筒」藏390万元氯胺酮 海关监控递送拘49岁收货男

突发
更新时间：19:26 2026-04-23 HKT
发布时间：19:26 2026-04-23 HKT

香港海关昨日（22日）于机场侦破一宗空运货物藏毒案。关员透过风险评估，在一个由荷兰抵港的电线卷筒内，发现10公斤、约值390万元的怀疑氯胺酮。虽然毒贩试图以大量电线缠绕卷筒作掩饰，惟仍难逃高科技仪器法眼。海关其后透过监控递送，拘捕一名49岁无业收货男。

海关机场科空运货物课人员昨日（4月22日）透过风险评估，在机场查验一件由荷兰抵港、申报为「电线」的空运包裹。检查过程中，海关人员发现该包裹X光影像有可疑，遂详细检查。关员发现，包裹内电线卷筒与电线之间，藏有10包共重约10公斤、约值390万元的怀疑氯胺酮。

海关毒品调查科机场调查组随即接手调查，并于同日下午监控递送，在上环一住宅拘捕一名收取包裹的49岁男子。据悉男子报称无业，收取约500欧元（约4575港元）报酬犯案。疑犯已被控以一项「贩运危险药物」罪名，并将于明日（4月24日）在东区裁判法院提堂。

海关毒品调查科机场调查课调查主任江坚杰表示，贩毒集团企图利用电线卷筒收藏毒品，并在外面缠绕大量电线掩饰，试图以增加海关执法难度。面对毒贩层出不穷手段，海关强调一直配备精准且先进的仪器，协助关员高效、快速查验，打击跨境贩毒。

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