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宏福苑执拾︱宏昌阁夫妇寻回两已故爱猫骨灰 见逃生处尽熏黑心情难受

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更新时间：16:11 2026-04-23 HKT
发布时间：16:11 2026-04-23 HKT

大埔宏福苑宏昌阁居民今日（23日）起分批上楼执拾，居于2楼单位的陈氏夫妇重返家园，所见当日逃生之处尽是熏黑，坦言心里不好受。他们感恩当日两夫妇带同2只爱猫可以死里逃生，而今次上楼亦寻回另外2只已故爱猫的骨灰。

陈氏夫妇指其单位已严重焚毁一片漆黑，他们只检走剩余的财物、少量现金和结婚照，另外带走2只已故爱猫的骨灰盅。原来两人原本养有4只爱猫，其中2只因年老已逝世，另外两只在大火当日与陈太一起逃生。陈先生坦言今日上楼「有咩攞返，全部都系bonus嚟。」

至于上楼期间，两人看见当日逃生之处尽是熏黑，陈太心情比较激动。她想到当日大火发生时，邻居被困单位内焦急等待的时候，一度哽咽，又忆述她打算落楼了解情况后，再登楼通知邻居逃生，没料到已无法折返。

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