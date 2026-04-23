九龙湾西装男遇劫被扑穿头 力保不失拒送院 两匪乘假牌车逃遁

九龙湾启业邨启裕楼对开，今（23日）晨9时49分，一名34岁姓朱西装男子行经时，突然被两名戴口罩蒙面匪徒拦路截劫。两匪各持锤仔，企图强抢手袋，事主奋力反抗保不失，混乱间被扑穿头，披血奔向附近天桥一带呼救，途人见状大惊报案。两匪见事败，遂登上一辆套假牌私家车循丽晶花园方向逃遁。男事主头伤浴血，救护员到场替他包扎后，拒绝送院。

据悉，朱有黑帮背景，从事伦敦金，自称曾与人结怨，当时离开启业邨寓所上班，手袋内约有7000元现金，幸保不失。警方现正将案件列企图行劫及行使虚假文书调查，由秀茂坪警区刑事调查队第五队跟进，正追缉两名戴口罩匪徒下落。两匪年约20至30岁，身高约1.7米，分别身穿浅蓝色及黑色外套，其中一人脚有纹身。