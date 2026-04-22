五一黄金周｜五日料770内地团访港 海关伙旅监局巡查购物热点 保障消费者权益

内地劳动节五一黄金周将至，旅游业监管局预计一连五日假期期间，将有约770个内地入境旅行团访港，涉及旅客约3万人次，平均每日接待 160 团。有见及此，香港海关联同旅游业监管局今日（4月22日）前往尖沙咀及红磡等热门购物点联合巡查，向商户派发传单加强宣传。当局强调，对威迫购物及不良营商手法「零容忍」，会于假期期间加强巡查执法，保障消费者权益。

海关吁旅客如遇可疑立即举报

香港海关表示，因应内地劳动节黄金周将至，预计内地旅客访港人数将会上升。为确保旅游业运作顺畅，保障旅客的购物体验，香港海关联同旅监局于今日前往红磡及尖沙咀等热门购物点联合巡查。行动期间，海关与旅监局人员向区内旅监局旗下已注册商户派发宣传单张，提醒业界必须遵守《商品说明条例》。

海关再次强调，为确保旅客能安心消费，绝不容忍任何不良营商手法，例如误导性遗漏或具威吓性的推销行为等。海关会持续加强巡查和执法，严厉打击相关行为。同时，海关提醒市民和旅客，购物前要了解产品细节及计价单位，如怀疑遇到可疑商户，请拒绝交易并立即举报，共同维护安心消费环境。

如市民及旅客遇到怀疑违反《商品说明条例》情况，可透过海关24小时举报热线（852）182 80 80、专用电邮帐户[email protected]，或网上表格举报罪案。

旅监局：五一料770内地团来港 涉约3万人次

另外旅监局亦在新闻稿表示，今日联同香港海关到尖沙咀、土瓜湾及九龙湾区内巡查入境旅行团注册商店，加强保障入境旅行团旅客的权益。旅监局将在内地劳动节黄金周期间进一步加强巡查及执法力度，严厉打击违规行为，确保有效落实规管制度。

旅监局称，因应黄金周期间访港旅客预计会有所增加，该局已展开各方面的准备工作，并会加强内地入境旅行团的管理，确保访港旅行团行程有序进行。旅监局已于4月2日出席由文化体育及旅游局召开的跨部门会议，就入境旅行团管理安排与相关政府部门及业界单位沟通协调黄金周期间的工作。

旅监局续指，一直以来，内地黄金周入境旅客大部份以「个人游」模式访港，旅行团旅客较多选择错峰在黄金周前后安排访港行程。根据业界向旅监局提供的最新资料，预计在2026年一连五天内地劳动节黄金周期间，访港的内地入境旅行团约770团，平均每日约160团，涉及旅客约30,000人次。

旅监局吁业界守法 做好行程规划

就早前旅监局撤销涉及威迫购物的旅行代理商牌照及导游牌照的事宜，旅监局重申对威迫购物及损害香港旅游业声誉等行为采取零容忍态度，并会严厉打击违规行为。旅监局借此再次提醒持牌旅行代理商及导游必须严格遵守《旅游业条例》及《持牌人指令》的规定，务必恪守专业操守，引以为鉴，绝不可作出威迫购物等不良作业行为。违反牌照条件属刑事罪行，一经定罪，可处罚款十万元及监禁两年（旅行代理商）；或罚款五万元及监禁一年（导游或领队）。

此外，旅监局提醒业界于规划景点行程时，应采取适当的分流措施，做好人群、景点和旅游巴管理等协调工作，避免同一时间有过多旅行团到访同一个地方；以及须时刻注意特别交通安排及景点相关的资讯，以确保行程畅顺，为旅客带来良好旅游体验。

旅监局亦提醒内地旅客在参加访港旅行团前，务必确认相关内地旅行代理商在中国内地是否具备合法经营资格，以及其在香港的行程是否由香港持牌旅行代理商负责接待，以确保权益得到充分保障。

在内地劳动节黄金周期间，旅监局会加派人手巡查较多入境旅行团活动的地点，包括主要入境口岸、注册商店、热门旅游景点，以及入境旅行团到访的餐饮处所等，确保旅行团的旅游活动有序进行，旅监局热线3698 5900的服务时间由早上9时至晚上6时，向有需要的团队旅客及导游提供协助。