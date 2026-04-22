启德医院地盘夺命意外 中年男工遭一吨组件压倒 重创送院不治

启德承昌道及祥业街交界的启德医院第二期地盘，今日（4月22日）下午5时许一名59岁姓林男工被发现受伤晕倒，其后工人被送往联合医院，经抢救后回天乏术。初步调查相信，一件重约一吨、体积约1米乘2.3米乘0.65米的组装件，在铲车运送期间怀疑倾侧，压向男工背部，导致意外。目前警方将案件列作工业意外跟进，劳工处事后亦即时派员到场，现正调查意外原因。

疑预制消防喉辘组件倾侧

劳工处事后即时派员到场，现正调查意外原因。据了解，涉事男工居住沙田，任职杂工。另外工业伤亡权益会则引述消息称，当时工友协助将预制消防喉辘组件稳固在铲车上运送，岂料途中被组件压倒。工权会续指，对意外十分难过，其职员会继续协助家属所需。

医管局促大判彻查及善后

医院管理局表示，今日傍晚接获工程总承建商通知，一名受雇于工程分判商的男工在工作期间受伤昏迷，工人被送往基督教联合医院急症室抢救后证实死亡。医管局对事件感到难过，对离世工人的家属致以深切慰问，已要求总承建商必须为家属提供适切协助、妥善照顾家属及处理工人的后事。

医管局强调非常关注事件，在知悉事件后随即向工程总承建商中国建筑工程（香港）有限公司了解及跟进，并敦促总承建商必须严肃跟进，尽快采取一切必要措施，确保地盘安全。医管局已要求总承建商彻查事件成因，尽快向医管局提交报告。

医管局又称，一直非常重视辖下医院工程的工业安全，知悉总承建商已向劳工处呈报事件，该局亦会督促总承建商全力配合劳工处及相关执法部门的调查。